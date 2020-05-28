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شركة بريطانية تخطط لإنتاج مليار جرعة من مساعد للقاح كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 07:00 م
شركة بريطانية تخطط لإنتاج مليار جرعة من مساعد للقاح كورونا فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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تخطط شركة جلاكسو البريطانية لإنتاج مليار جرعة من مساعد اللقاح، وهو معزز يمكن أن يساعد أي نوع من اللقاحات لدعم التحصين ضد جائحة وباء فيروس كورونا وذلك العام المقبل، وفقا لتقرير لوكاله بلومبرج.

بريطانيا

وقالت جلاكسو في بيان لها اليوم الخميس إن المساعد يمكن أن يقلل من كمية اللقاح المطلوبة لكل جرعة ، مما يسمح بتحصين المزيد من الناس ، وخلق مناعة طويلة الأمد، ووافقت شركة الأدوية البريطانية في أبريل على تقديم تقنيتها للمساعدة في تطوير لقاح تجريبي مع شركة الأدوية الفرنسية سانوفي.

جلاكسو هي من بين عشرات الشركات التي تبحث عن لقاح ، يُنظر إليه على أنه مفتاح وقف الوباء وإعادة فتح الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بعد أن ارتفع عدد القتلى في العالم إلى أكثر من 350ألف.

ووفقا لتقرير "بلومبرج" قالت الشركة والتي مقرها لندن إنها تخطط لجعل المساعد في مواقع في أوروبا وكندا والولايات المتحدة ، وقد بدأت في التصنيع بعد مراجعة شبكة التوريد الخاصة بها وإيجاد أن بإمكانها زيادة السعة.

قالت الرئيسة التنفيذية إيما والمسلي الشهر الماضي إن الهدف من اتفاقية سانوفي هو جعل مئات الملايين من الجرعات سنويا بحلول نهاية العام المقبل وبالتعاون مع الائتلاف من أجل ابتكارات التأهب للوباء ، وافقت Glaxo أيضًا على مشاركة خبرتها مع مطوري اللقاحات الآخرين ، بدءًا من جامعة كوينزلاند في أستراليا، وقال روجر كونور رئيس عملية لقاحات جلاكسو في البيان "ستحتاج أكثر من لقاح واحد لمواجهة هذا الوباء العالمي."

 

 


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