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شاهد.. هدوء تام بمنطقة الدقى التزاما بقرارات حظر التجوال لمواجهة كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 10:24 م
شاهد.. هدوء تام بمنطقة الدقى التزاما بقرارات حظر التجوال لمواجهة كورونا حظر حركة المواطنين
كتبت هدى أبو بكر

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هدوء تام شهدته منطقة الدقى، حيث يلتزم المواطنون بالقرارات التى أصدرها رئيس الوزراء خلال أسبوع العيد، وذلك للقادم من الجيزة ومتجه إلى المهندسين وشارع البطل عبد العزيز.

وبدأ حظر حركة المواطنين فى الخامسة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا ، حيث تنتهى غدا الجمعة مواعيد الحظر الخاصة بالعيد، لتعود من جديد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

وكانت أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر من 24 لـ 29 مايو، فرض حظر تجول من 5 مساءً لـ 6 صباحًا، واستمرار إغلاق المقاهى والكافيهات والأندية والصالات الرياضية ومراكز الشباب، وأن يقتصر العمل بالمطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى)، و غلق جميع المحال التجارية والحرفية على مدار اليوم، ووقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة  وحظر تحرك المراكب النيلية ، و غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ  و تعليق عمل دور السينما والمسارح.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الخميس انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق. وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.


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