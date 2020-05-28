شاهد أول صور لصاحب مقطع "اجري ياشيخ" بعد خروجه من مركز شرطة نبروه

الدقهلية شريف الديب

حصل "اليوم السابع"، على أول صورة للشيخ المزيف صاحب واقعة "اجرى ياشيخ" مع الاثنين الآخرين المشاركين معه فى الواقعة، بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم من ديوان عام مركز شرطة نبروة بمحافظة الدقهلية منذ قليل.

وأكد ماجد الحنبلى محامي، أنه تم إنهاء تنفيذ قرار النيابة الصادر بحق الثلاثة المشاركين فى الواقعة ، وهو إخلاء سبيل الأول الطالب الأزهرى بكفالة 100 جنيه، والاثنين الآخرين الذين قاموا بتصوير المقطع ووضعه على صفحات التواصل الاجتماعي، بضمان محل إقامتهم.

وقرر رئيس النيابة بإخلاء سبيل السيد ناصر السيد عبد الغفار، و طاهر عادل طاهر عبد الفتاح بضمان محل اقامتهم، و محمود مجدى جابر العشرى الشيخ بكفالة 100 جنيه، على ذمة التحقيقات وقد كشفت تحريات الأمن أن المتهم طالب فى الصف الثالث الأزهرى ومتغيب عن المعهد منذ فترة.

وقد دفع ماجد الحنبلى محامى المتهمين بأن الواقعة كانت عفوية ولا يوجد انتماء سياسى للمهتمين أو أى أغراض من ذلك، ولا يوجد ما يشير إلى إهانة الزى الأزهري، كون المتهم الثالث "الشيخ" طالب بالأزهر ومعتاد على ارتداء ملابسه الأزهرية.

وقد وجهت النيابة المتهم الأول والثانى تهمة التصوير بدون تصريح، و وضع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون تصريح.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشيخ واثنين آخرين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وتويتر لشيخ يهرول بالزى الأزهرى وهو ما آثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعى، واشتهر المقطع الذى تم تصويره بمقطع ( اجرى ياشيخ)

وأشار الحنبلى إلى أن لايوجد اى مقصد من المقطع الذى نشر، حيث انه حدث من خوف الطالب فقط، وليس له أى أغراض ثانية، خاصة وأن الطالب معروف بالمدينة