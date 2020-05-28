اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد أول صور لصاحب مقطع "اجري ياشيخ" بعد خروجه من مركز شرطة نبروه

الخميس، 28 مايو 2020 03:51 م
شاهد أول صور لصاحب مقطع "اجري ياشيخ" بعد خروجه من مركز شرطة نبروه صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع"، على أول صورة للشيخ المزيف صاحب واقعة "اجرى ياشيخ" مع الاثنين الآخرين المشاركين معه فى الواقعة، بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم من ديوان عام مركز شرطة نبروة بمحافظة الدقهلية منذ قليل.

وأكد ماجد الحنبلى محامي، أنه تم إنهاء تنفيذ قرار النيابة الصادر بحق الثلاثة المشاركين فى الواقعة ، وهو إخلاء سبيل الأول الطالب الأزهرى بكفالة 100 جنيه، والاثنين الآخرين الذين قاموا بتصوير المقطع ووضعه على صفحات التواصل الاجتماعي، بضمان محل إقامتهم.

وقرر رئيس النيابة بإخلاء سبيل السيد ناصر السيد عبد الغفار، و طاهر عادل طاهر عبد الفتاح بضمان محل اقامتهم، و محمود مجدى جابر العشرى الشيخ بكفالة 100 جنيه، على ذمة التحقيقات وقد كشفت تحريات الأمن أن المتهم طالب فى الصف الثالث الأزهرى ومتغيب عن المعهد منذ فترة.

وقد دفع ماجد الحنبلى محامى المتهمين بأن الواقعة كانت عفوية ولا يوجد انتماء سياسى للمهتمين أو أى أغراض من ذلك، ولا يوجد ما يشير إلى إهانة الزى الأزهري، كون المتهم الثالث "الشيخ" طالب بالأزهر ومعتاد على ارتداء ملابسه الأزهرية.

وقد وجهت النيابة المتهم الأول والثانى تهمة التصوير بدون تصريح، و وضع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون تصريح.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشيخ واثنين آخرين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وتويتر لشيخ يهرول بالزى الأزهرى وهو ما آثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعى، واشتهر المقطع الذى تم تصويره بمقطع ( اجرى ياشيخ)

وأشار الحنبلى إلى أن لايوجد اى مقصد من المقطع الذى نشر، حيث انه حدث من خوف الطالب فقط، وليس له أى أغراض ثانية، خاصة وأن الطالب معروف بالمدينة

 

 

صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (1)
صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة 

 

صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (2)
صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (2)

 

صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (3)
صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (3)

 

صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (4)
صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (4)

 

صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (5)
صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (5)

 

صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (6)
صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (6)

 

صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (7)
صاحب مقطع أجري ياشيخ بعد خروجه من مركز شرطة نبروة (7)

 

 

 

 

 


الدقهلية

فيديو اجري ياشيخ

الشيخ المزيف

مدينة نبروة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة