اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سيدة تونسية توجه رسالة قاسية لـ"الغنوشي" وتتهمه بسرقة أموال الشعب.. فيديو

الخميس، 28 مايو 2020 01:15 م
سيدة تونسية توجه رسالة قاسية لـ"الغنوشي" وتتهمه بسرقة أموال الشعب.. فيديو سيدة تونسية تهاجم راشد الغنوشي
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت سيدة تونسية هجوما حادا على رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، لما يقوم به من انتهاكات في حق المواطنين التونسيين، وانتشر مقطع فيديو للسيدة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي أذاعته قناة العربية، وهي تهاجم سياسات الغنوشي ودعمه للإرهاب وتجاهله مطالب المواطنين في بلاده، ووجهت رسالة له قائلة: "نهبتونا وسرقتونا وجوعتونا باسم الثورة. بتحكوا على الثورة واسم الثورة انتم سرقتونا وعريتونا يا سراق يا نهابة. ارحل".

ويخضع رئيس البرلمان التونسى راشد الغنوشى ، للمساءلة في 3 يونيو المقبل فيما يخص اتصالاته الخارجية ومواقفه السياسية من ليبيا، التي مازالت تتفاعل داخل الأوساط التونسية لاسيما بعد اتصاله برئيس الحكومة الليبية فايز السراج ، مؤخرا وتهنئته على سطوه على قاعدة الوطية التابعة للجيش الليبى، ما اعتبره برلمانيون تونسيون تدخلا في صلاحيات رئيس الجمهورية، ففي أول الأسبوع الجارى ، هنأ رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ، حكومة الوفاق الليبية بعد سطوها على قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد ، واعتدائها الإرهابى المدعوم من تركيا على قوات الجيش الوطنى الليبى.

سيدة تونسية تهاجم راشد الغنوشي
سيدة تونسية تهاجم راشد الغنوشي

 

وكان الغنوشي أثار بهذا التصرف استنكارا وجدلا سياسيا واسعا واستياء ورفض أغلبية الكتل النيابية بالبرلمان التونسى ، معتبرين أن ذلك تدخلا في السياسة الخارجية للبلاد وإقحام لتونس في صراعات المحاور الإقليمية"، نقلا عن قناة العربية وفق بيانات الكتل.

 

ومؤخرا ، تزايدت حدة الرفض التونسي تجاه التجاوزات التي يقوم بها الغنوشي في الفترة الأخيرة خدمةً للمشروع الإخواني في المنطقة، وتوسع هذا الرفض ليشمل الطبقة السياسية التونسية التي دعت إلى اتخاذ موقف حازم ضد الغنوشي، بعدما أصبح يشكل، برأي الكثيرين، تهديدا للأمن القومي التونسي.

يأتي ذلك بينما يقف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في موقف لا يحسد عليه حيث بات بين مطرقة المساءلة البرلمانية ومحاولة الإطاحة به من داخل النهضة بعد تجدد الدعوات المطالبة بعقد مؤتمر الحركة قبل نهاية العام وانتخاب قيادة جديدة.


سيدة تونسية

راشد الغنوشي

تونس

الاخوان

زعيم الاخوان

حركة النهضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

علاقات الغنوشى المشبوهة تقوده إلى "المساءلة البرلمانية".. نواب تونس يحاسبون الزعيم الإخوانى تحت القبة 3 يونيو.. اتصالاته بمليشيات ليبيا وتهنئة "الوفاق" على العدوان تشعل نيران الغضب.. ومطالب بحماية الأمن القومى

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:30 ص

الرئيس التونسي ردا على الغنوشي: للدولة رئيس واحد في الداخل والخارج

الأحد، 24 مايو 2020 11:24 ص

البرلمان التونسى يحاصر زعيم الإخوان.. يوافق على مساءلة راشد الغنوشى لتدخله فى السياسة الخارجية.. يحدد 3 يونيو جلسة عامة لمحاكمته.. برلمانيون وأحزاب تونسية: يتواصل مع تركيا سريا ويدعم مليشيات أردوغان في ليبيا

السبت، 23 مايو 2020 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة