اليوم السابع
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سياحة دبى ترفع نسبة إشغال فتح الشواطئ 50% لنزلاء الفنادق بدلا من 30%

الخميس، 28 مايو 2020 10:52 ص
سياحة دبى ترفع نسبة إشغال فتح الشواطئ 50% لنزلاء الفنادق بدلا من 30% شواطئ دبى
كتبت آمال رسلان 

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أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة" بأنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي، وذلك اعتباراً من أمس الأربعاء وفقا لأحدث للإرشادات والتعليمات.

وقالت الدائرة في بيان موجه لأصحاب المنشآت الفندقية، والمطاعم العائمة، ومواقع إقامة الفعاليات فضلاً عن منظمي الفعاليات، والرحلات الداخلية، في إمارة دبي بأنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

وتضمنت النسخة الثانية للقواعد الإرشادية لـ"للفنادق والشقق الفندقية"، بخصوص "كوفيد-19"، فتح الشواطئ اعتباراً من أمس بسعة لا تتجاوز 50% للنزلاء بعد أن كانت تقتصر على 30% في وقت سابق مع الحرص على التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الاشتراطات الجديدة، أن الدخول إلى الشواطئ مسموح لنزلاء الفنادق فقط ولا يمكن للضيوف الخارجيين ومن غير نزلاء الفندق شراء تذاكر دخول للشواطئ، مع السماح بتقديم المأكولات والمشروبات، والسماح للمطاعم والمقاهي وعربات الطعام بمعاودة نشاطهم شريطة إتباع إرشادات القطاع.

وتضمنت ضوابط واشتراطات المكاتب الأمامية الفندق والتي شملت إتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة في أماكن إقامة الموظفين ومرافق النقل بما يتماشى مع دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، بما في ذلك إلزامية فحص درجة الحرارة لمرات متعددة لجميع الموظفين العاملين في الفندق، وارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين.

وبحسب البيان يجب على جميع الموظفين العاملين في الفندق إتباع مبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي المعتمدة في دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، ويجب أن يتم تطهير شامل ودقيق لجميع ممتلكات الفندق والمعدات ونظام التهوية والتدفئة والتكييف وخزانات المياه والمراحيض وجميع الأثاث داخل غرفة الفندق، على أن تتم عملية التطهير في المواعيد الزمنية المحددة في دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في البلدية.

كما يجب تعقيم جميع المناطق التابعة لردهة الفنادق والحمامات بما يتماشى مع إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، وبمعدل مرة واحدة كل ساعة أو بعد كل استخدام على الأقل، وتوفير عملية الفحص عن بُعد عند مداخل الفنادق لفحص النزلاء والزوار والمقاولين، بحيث يُسمح فقط للمتعاملين الذين لديهم حجوزات مؤكدة ومدفوعة مسبقا عبر الإنترنت الدخول إلى ردهة الفندق ويجب عليهم ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات.

وحفاظاً على مبدأ التباعد الاجتماعي، يجب السماح لشخص واحد للتواجد ضمن مساحة 4 متر مربع كحد أقصى، ووجود موظف أمن تابع للفندق لمراقبة قيود السعة ينطبق هذا البند على جميع خدمات الفنادق، وتعبئة استمارات طبية وصحية خاصة بـ"كوفيد-19" من قبل النزلاء، على أن يتم الحفاظ على خصوصية البيانات


دبى

سياحة

كورونا

فنادق دبى

اخبار مصر

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