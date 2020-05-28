اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير روسيا الجديد يصل إلى القاهرة مساء اليوم ليتولى مهام منصبه

الخميس، 28 مايو 2020 01:02 م
سفير روسيا الجديد يصل إلى القاهرة مساء اليوم ليتولى مهام منصبه السفارة الروسية لدى القاهرة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصل سفير روسيا الجديد لدى مصر وممثل بلاده بجامعة الدول العربية جيورجى بوريسينكو، مساء اليوم إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، ليتولى مهام منصبه الجديد خلفا للسفير السابق سيرجى كيربيتشينكو الذى توفى فى سبتمبر الماضى أثر أزمة صحية مفاجئة .

وفقا للسيرة الذاتية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها من سفارة روسيا بالقاهرة، اليوم /الخميس/ تخرج بوريسنكو من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية عام 1990 والتحق بوزارة الخارجية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية ثم شغل منصب مساعد الملحق ثم ملحقا بسفارة روسيا بسويسرا خلال الفترة من عام 1991 إلى 1995 وبعدها منصب السكرتير الثالث والسكرتير الثاني في الإدارة التنفيذية بالخارجية الروسية خلال الفترة من عام 1995 إلى 1997 .
وشغل بوريسينكو منصب السكرتير الثاني والأول في البعثة الروسية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا خلال الفترة من عام 1997 إلى 2001 وبعدها السكرتير الأول والمستشار في الإدارة التنفيذية بمكتب وزير الخارجية الروسي خلال الفترة من عام 2001 إلى 2003 . 
كما شغل بوريسينكو، منصب المستشار والوزير المفوض في السفارة الروسية بأمريكا خلال الفترة من عام 2003 إلى 2011 ثم نائب مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية عام 2014 وأخيرا مدير قسم أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2020


روسيا

سفير روسيا لدى القاهرة

العلاقات المصرية الروسية

جيورجى بوريسينكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تبدأ تطوير نموذج أولى لمركبة فضائية خاصة

الخميس، 28 مايو 2020 12:00 م

روسيا.. ابتكار اختبار جديد لتحديد مرحلة فيروس كورونا داخل جسم الإنسان

الخميس، 28 مايو 2020 10:52 ص

روسيا تسجل 174 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى إلى أكثر من 4 آلاف

الخميس، 28 مايو 2020 09:50 ص

صور.. العالم هذا الصباح.. الطقس يؤجل إطلاق أول رحلة فضاء مأهولة من أمريكا منذ سنوات.. مستشفيات روسيا تمتلئ بمصابى كورونا بعد تجاوز أعدادهم 370 ألفا.. وانتاج ألة الكمان الموسيقية ضمن التنمية الاقتصادية فى الصين

الخميس، 28 مايو 2020 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.5%

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة