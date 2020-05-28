سائق يعترف بتوصيل المخدرات دليفرى بعد ضبطه بـ20 كيلو حشيش فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق تم القبض عليه، وبحوزته 205 طربة من مخدر الحشيش بمنشأة القناطر، أنه يستخدم سيارته في نقل المواد المخدرة، وتوصيلها لعملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، بمنشأة القناطر، والمناطق المحيطة بها.

وذكر المتهم أنه استغل علاقته بعدد من المسجلين خطر، وتجار المواد المخدرة، الذين تعرف عليهم سابقا، لكونه متهم في عدة قضايا جنائية، في الحصول على الحشيش، لترويجه بين عملائه، وأرشد عن مصدر حصوله على المضبوطات، وجاري تكثيف التحريات لضبطه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت تحريات المقدم سامح بدوي، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، اتجار سائق له معلومات مسجلة، بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد له بدائرة المركز، وبحوزته 205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، و هاتفين محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والهاتفين والسيارة لتسهيل الترويج والمبلغ المالى من حصيلة البيع .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس. أ

ما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.