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زى بكرة.. الجنايات تحجز محاكمة بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" للنطق بالحكم

الخميس، 28 مايو 2020 10:43 ص
زى بكرة.. الجنايات تحجز محاكمة بديع و738 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" للنطق بالحكم المستشار حسن فريد بقضية فض اعتصام رابعة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده، من سنتين، وبالتحديد يوم 29 مايو 2018، حجزت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 30 يونيو من نفس العام للنطق بالحكم.

المتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 


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