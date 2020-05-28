"رى أسوان" تنفذ أعمال تدعيم وتقوية الجسور على ترع الطويسة وكوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

واصلت اليوم الخميس، الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أعمال الطوارئ ورفع المخلفات أمام شبك الأعشاب والحجوزات والمحطات وتدعيم وتقوية الجسور على ترع مصمص وبلانه واصلان بهندستى الموارد المائية والرى بالطويسة، وكوم أمبو.

وتأتى هذه الأعمال بمعرفة رجال الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان من العاملين والمشرفين وسائقى المعدات لإزالة اى عوائق تؤثر على سريان المياه بالمجارى المائية.

كانت قد قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، بالتنسيق والتعاون مع قطاع كهرباء أسوان و الإدارة العامة لطلمبات ادفو، بأعمال شد وتركيب الكابل الهوائى المغذى لمحطات السباعية القديمة والجديدة، وكذلك أعمال الحفر لإصلاح العطل بالكابل الأرضى المغذى لمحطة ادفو والكلح.

وكان قد عقد المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان اجتماعا باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس مع مديرى الهندسات، وتم مناقشة، موقف صيانة المجارى المائية، وأعمال تأهيل الترع المتبعه ،الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشى فيروس كورونا.

وتم مناقشة موقف التعديات والمخلفات والإجراءات المتخذة، وأعمال الطوارئ الجارية إثر تعرض المحافظة لعواصف رعدية لإعادة تشغيل جميع المحطات وإعادة استقرار حالة الرى كما ناقش الاستعداد لفتره أقصى الاحتياجات.

من ناحية أخرى كانت قد قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، بالاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات، حيث تجرى أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بهندسة الطويسة بمركز دراو.

كما قامت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، باستمرار رش وتعقيم مبنى الإدارة العامة والمبانى التابعة إجراءات وقائية احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

فى نفس السياق يؤكد المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن المشروع القومى لتأهيل الترع ينفذ فى محافظة أسوان وتشمل المرحلة الأولى الترع المتعبة بغرض رفع كفاءة الرى عليها فضلاً عن ترشيد استهلاك المياه وتخفيض تكلفة الصيانة وتشمل أعمال التأهيل جميع مراكز المحافظة على الترع المتعبة بهندسات أسوان والطويسه ونصر النوبة ووادى النقرة وكوم امبو والسلسلة وادفو غرب إدفو شرق.