اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"رويتز": روسنفت الروسية تجد صعوبة فى تمديد تخفيضات النفط

الخميس، 28 مايو 2020 10:09 م
"رويتز": روسنفت الروسية تجد صعوبة فى تمديد تخفيضات النفط النفط
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أبلغت أربعة مصادر مطلعة رويترز" اليوم الخميس"، أن روسنفت لا تجد ما يكفي من الخام لشحنه إلى مشترين تربطهم بها عقود إمداد طويلة الأجل، مما يجعل من الصعب على الشركة الروسية مواصلة تخفيضات إنتاج النفط الضخمة لما بعد يونيو .
 

وأبلغت روسنفت وزارة الطاقة أنه سيكون من الصعب مواصلة التخفيضات لنهاية السنة، إذ اضطرت بالفعل إلى تقليص الشحنات إلى مشترين كبار، مثل جلينكور وترافيجور، رغم توافر الطلب، حسبما ذكره مصدران قريبا من سير المحادثات مشترطين عدم كشف هويتهما.

 

أحجمت جلينكور وترافيجورا عن التعليق. ولم ترد روسنفت ولا وزارة الطاقة الروسية على طلبات من رويترز للتعقيب.

 

كان الرئيس فلاديمير بوتين، الذي يرجع إليه أمر سياسة النفط، قد تحدث إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمس الأربعاء بشأن "التنسيق الوثيق" لتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في ابريل نيسان لمعالجة حالة الضعف التي ألمت بسوق الخام بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وتقترح السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، تمديد التخفيضات غير المسبوقة حتى ديسمبر .

 

وقال مصدر مطلع على عمليات روسنفت لرويترز "روسنفت تتألم... عليهم تزويد مصافي التكرير والمشترين بعقود محددة المدة. ببساطة، لا توجد موارد".

 

يرأس روسنفت إيجور سيتشن، أحد أقرب حلفاء بوتين، ولطالما عارضت الشركة تخفيضات الإنتاج المنسقة مع أوبك، لكنها امتثلت لقرار الرئيسي الطامح في تعميق التعاون السياسي مع دول الشرق الأوسط.

وقال مصدر مطلع على بيانات الإنتاج اليومي إن روسنفت، التي تبيع معظم إمداداتها إلى مشترين للأجل الطويل، قلصت الإنتاج 17 بالمئة منذ بداية مايو مقارنة مع ابريل .

 

 

 

 


النفط

السعوديه

وزاره الطاقه الروسيه

نفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة