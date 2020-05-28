رفع 50 طن من المخلفات فى حملة نظافة بمركز البلينا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج برئاسة أحمد البدرى رئيس المركز حملة نظافه ورفع كفاءة الشوارع فى مدينة البلينا استهدفت طريق مصر أسوان ومدخل المدينة وشارع المحطة وشارع الجمهورية وشارع مدرسة الفنية بنات وشارع التحرير وشارع ديوان الرى وشارع خور الساحل وشارع البحر الاعظم وشارع المساكن القبلية حتى نهاية شارع النيابة الإدارية وتم رفع 50 طن من القمامة والمخلفات وذلك بإشراف فرحات العوارى نائب رئيس المركز استمرار أعمال النظافه ورفع كفاءة الشوارع بمدينة البلينا. وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي بالاهتمام بأعمال النظافه ورفع كفاءة الشوارع .

وفى وقت سابق شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج حملة نظافة مكبرة بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج تحت إشراف عاطف الصمطى رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من إسحق كامل رمزي مساعد رئيس الحي، وأسفرت الحملة عن رفع 3 طن من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وفى سياق متصل واصلت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتطهير وتعقيم الشوارع ومداخل العمارات بشارع محمود البارودى، تقسيم المزلاوى، ومقر شركة مطاحن مصر العليا، وذلك تحت إشراف عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من عبد الظاهر السيد مدير منظومة النظافة بالحي.

وصرح عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف لتطهير وتعقيم جميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور، وأكد الصمطي أن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد يتم تطبيقها على مدار الساعة، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.