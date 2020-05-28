رفع 3 أطنان أتربة وقمامة بمدينة ناصر بسوهاج وتعقيم الشوارع بحى شرق

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج حملة نظافة مكبرة بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج تحت إشراف عاطف الصمطى رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من إسحق كامل رمزي مساعد رئيس الحي، وأسفرت الحملة عن رفع 3 أطنان من الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وفى سياق متصل واصلت منظومة النظافة بالوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بتطهير وتعقيم الشوارع ومداخل العمارات بشارع محمود البارودى، تقسيم المزلاوى، ومقر شركة مطاحن مصر العليا، وذلك تحت إشراف عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج ومتابعة ميدانية من عبد الظاهر السيد مدير منظومة النظافة بالحي.

وصرح عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج بأن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف لتطهير وتعقيم جميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور، وأكد الصمطي أن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد يتم تطبيقها على مدار الساعة، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.