اليوم السابع
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رئيس مجلس كنائس الأردن: المرضى وكبار السن ليس عليهم الحضور لحماية أنفسهم والأخرين

الخميس، 28 مايو 2020 06:46 م
رئيس مجلس كنائس الأردن: المرضى وكبار السن ليس عليهم الحضور لحماية أنفسهم والأخرين المطران خريستوفورس عطا الله خلال مؤتمر مع وزير الأوقاف الأردنى
وكالات

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أعلن رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، المطران خريستوفورس عطا الله، عن إعادة فتح الكنائس أمام المصلين يوم الأحد الموافق 7 يونيو المقبل مع مراعاة إجراءات السَّلامة العامة، واتخاذ التدابير كافة؛ لحماية الصِّحة العامة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال المطران عطا الله مساء اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإعلام والصِّحة والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عُقد في دار رئاسة إلى الوزراء، إنَّ العودة إلى الصَّلاة تحتاج إلى التزام بإجراءات السَّلامة العامة حتى لا نعود إلى الوراء.

وطلب عطا الله من الأشخاص الذين لديهم سيرة مرضية وكبار السِّن عدم الحضور إلى الكنيسة لحماية نفسه وحماية الآخرين.

ولفت إلى أنَّ المجلس سيعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل لبحث الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع عودة الصَّلاة في جميع الكنائس.

وقدَّم الشكر للجهود الحكومية التي تم بذلها حتى اليوم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لحماية سكان المملكة من شر الوباء الذي اجتاح دول العالم وتسبب بخسائر كبيرة في الأرواح.

وأكد أنَّ الدَّور اليوم سيكون على المصلين بالمحافظة على جهود الكوادر الطبية والعسكرية والأمنية التي أوصت الجهات المختصة إلى هذا القرار بعودة الصلاة للكنائس وبقائها مفتوحة سيكون بمدى الالتزام.  


الاردن

كنائس الاردن

كورونا

كبار السن

الصلاه فى الكنائس

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