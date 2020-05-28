الرئيسية أخبار عربية رئيس مجلس النواب اللبناني يلتقي بمسؤول أممي الخميس، 28 مايو 2020 04:00 ص رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم بالمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة . لبنان نبيه برى ليبيا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة النقد الدولى: إجراء محادثات "بناءة" مع لبنان بشأن خطة للإصلاح الاقتصادى الأربعاء، 27 مايو 2020 08:56 م مصرف لبنان المركزى يخصص دولارات لواردات المواد الخام الأربعاء، 27 مايو 2020 07:31 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب كيف نظم قانون الخدمة المدنية الإجازات المرضية لموظفى الدولة؟.. اقرأ التفاصيل الدرج العظيم يأخذك من بوابة المتحف الكبير لعرض تاريخى مميز.. اعرف التفاصيل كيف واجه القانون تخريب المرافق العامة والمبانى لمصالح حكومية؟ محور الحضارات يخلص طريقى صلاح سالم والاوتوستراد من الازدحام.. اعرف التفاصيل اتهامات "العفو الدولية" لقطر باستغلال كورونا للتجسس على المواطنين × 7معلومات مستشار الرئيس لشئون الصحة: ذروة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين ضياء رشوان: 4 صحفيين تعافوا من كورونا و3 قيد العلاج وحالتا وفاة التنمية المحلية: إعلان حركة المحليات عقب إجازة عيد الفطر المزيد من Trending Plus
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