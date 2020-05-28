رئيس بلدية نيويورك: 200 ألف شخص على الأقل سيعودون لأعمالهم فى المرحلة الأولى

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية اليوم الخميس إنه يتوقع عودة ما يتراوح بين 200 و400 ألف شخص إلى أعمالهم في المدينة خلال المرحلة الأولى من التخفيف التدريجي لإجراءات العزل.

وأضاف أنه يتوقع الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى في الأسبوع الأول أو الثاني من يونيو حزيران مشيرا إلى أنها ستشمل أربعة قطاعات وهي التشييد والتصنيع والتوريد والتجزئة.

وقال دي بلاسيو في إفادة "نحن بالفعل في وضع (يتيح لنا) البدء في الحديث عن فتح (الأنشطة) خطوة بخطوة ومرحلة تلو الأخرى".