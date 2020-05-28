اليوم السابع
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رئيس الوزراء الفرنسي يعلن رفع القيود عن التنقل داخل البلاد

الخميس، 28 مايو 2020 06:19 م
رئيس الوزراء الفرنسي يعلن رفع القيود عن التنقل داخل البلاد رئيس وزراء فرنسا
كتب رامى محيى الدين

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي رفع القيود عن التنقل داخل البلاد، حسبما أعلنت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

يشهد قصر فرساي في فرنسا جملة من التحضيرات حيث من المقرر أن يفتح أبوابه أمام الزوار بعد حوالي شهرين من إغلاقه في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، كما عرضت يورو نيوز.

واعتاد القصر العريق الذي يعتبر أحد أشهر القلاع التاريخية في العالم، أن يستقبل ما لا يقل عن 10 ملايين زائر كل عام، ولكن منذ الـ13 مارس تمّ إغلاقه بسبب وباء الفيروس التاجي. وهذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها القصر فريق تصوير منذ بداية الحجز الصحي الذي فرضه وباء كوفيد-19.

ليونيل أرساك المسئول عن التراث بقصر فرساي، أعرب عن حزنه بسبب غياب السياح لكنه أكد ثقته بعودة الزوار إلى القصر مستقبلا.

ويبدو أن الحياة عادت من جديد داخل القصر حيث تمّ نقل جميع الأثاث إلى وسط معرض القصر، وقد استفاد الفريق العامل من فترة الحجر الصحى للاعتناء بالمكان وتنظيف المرايا والأثاث من الغبار وتلميع الزخارف المنحوتة بدقة.

ومن المقرر أن تظل أبواب قصر فرساي مغلقة أمام الزوار إلى غاية الـ 15 يوليو-  وإعادة الافتتاح لا تزال افتراضية، إذ يعتمد ذلك على قرارات السلطات.


فرنسا

القيود

كورونا

رفع القيود

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