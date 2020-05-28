اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى يطلع على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة داعش

الخميس، 28 مايو 2020 11:07 ص
رئيس الوزراء العراقى يطلع على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة داعش رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمى، صباح اليوم الخميس، مقر قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابى لتعزيز الأمن والاستقرار.

وكشفت وسائل إعلام عراقية عن مقتل جندى عراقى وإصابة آخر فى هجوم لتنظيم داعش على نقطة عسكرية فى قرية جنوبى بغداد، فيما أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بجهود جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب فى استهداف عناصر "داعش" الإرهابية بالعراق.

وقال المتحدث الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول عبدالله - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى يشكر ويثمن جهود جهاز المخابرات الوطنى وجهاز مكافحة الإرهاب على تنسيقهم العالي بتبادل المعلومات التى أدت إلى قتل الإرهابى معتز نومان عبد نايف نجم الجبورى المكنى (حجى تيسير) والذى يشغل منصب ما يسمى (والى العراق) ومعاون زعيم تنظيم ‫داعش الإرهابى لشئون الولايات كافة ومسئول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية".

وأضاف أن الإرهابى استهدف بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولى، وفق معلومات استخبارية عراقية وبمتابعة الأجهزة الأمنية لهذا الإرهابى لفترة ليست بالقصيرة.


العراق

اخبار العراق

مصطفى الكاظمى

رئيس وزراء العراق

داعش

اخبار داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق تسجل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 07:00 ص

العراق والأمم المتحدة يبحثان تداعيات أزمة كورونا والأوضاع السياسية بالمنطقة

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:14 م

العراق: مقتل جندى وإصابة آخر فى هجوم لداعش جنوبى بغداد

الأربعاء، 27 مايو 2020 11:21 ص

أطماع أردوغان تزعزع أمن واستقرار بلاد العرب.. الرئيس التركى ينقل مرتزقة وأسلحة إلى الأراضى الليبية ويعمق الصراع.. أنقرة تحتل جزءا من المدن السورية وتحاول فرض أجندتها.. وتخرق سيادة العراق بالمقاتلات الحربية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 09:00 م

مقتل معتز الجبوري مسؤول داعش في العراق وأبرز مساعدي زعيم التنظيم الإرهابى

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

أزمة كورونا تضرب "صاحبة الجلالة"..وقف إصدار 100 صحيفة ورقية فى أستراليا

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

10 صور ترصد مشاهد السلب والنهب فى أمريكا عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال رحلة مصريين عالقين من الإمارات

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

محتجون أمريكيون يعتدون بالضرب على مسنة حاولت منعهم من سرقة المتاجر.. فيديو

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

جرائم بيت المقدس.. أجهزة تشويش وتنصت بحوزة المتهم محمد عبد الفتاح

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

التنمية المحلية: استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف عقب إجازة العيد

أهداف صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه فى ضوء القانون الجديد

أهداف صندوق السياحة والآثار المزمع إنشاؤه فى ضوء القانون الجديد

انتهاء اليوم الـ64 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ64 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا

الصحة تكشف آليات التعامل مع طفل التوحد بالتزامن مع كورونا

اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

اليوم.. انتهاء الحجر الصحى لـ423 مصريا عائدا من السعودية عبر ميناء سفاجا

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

الكرة الأرضية تترقب خسوف شبه ظلى للقمر 5 يونيو يرى بمصر والوطن العربى

خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب

خروج حمدى الوزير من العناية المركزة بعد تركيب دعامة وإجراء قسطرة فى القلب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة