رئيس الوزراء العراقى يطلع على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة داعش

كتب: أحمد جمعة

زار رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمى، صباح اليوم الخميس، مقر قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابى لتعزيز الأمن والاستقرار.

وكشفت وسائل إعلام عراقية عن مقتل جندى عراقى وإصابة آخر فى هجوم لتنظيم داعش على نقطة عسكرية فى قرية جنوبى بغداد، فيما أشاد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بجهود جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب فى استهداف عناصر "داعش" الإرهابية بالعراق.

وقال المتحدث الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول عبدالله - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى يشكر ويثمن جهود جهاز المخابرات الوطنى وجهاز مكافحة الإرهاب على تنسيقهم العالي بتبادل المعلومات التى أدت إلى قتل الإرهابى معتز نومان عبد نايف نجم الجبورى المكنى (حجى تيسير) والذى يشغل منصب ما يسمى (والى العراق) ومعاون زعيم تنظيم ‫داعش الإرهابى لشئون الولايات كافة ومسئول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية".

وأضاف أن الإرهابى استهدف بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولى، وفق معلومات استخبارية عراقية وبمتابعة الأجهزة الأمنية لهذا الإرهابى لفترة ليست بالقصيرة.