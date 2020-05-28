رئيس الشئون الوقائية بالصحة يزور الشرقية لمتابعة تطبيق بروتوكول كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، والفريق المرافق له من وزارة الصحة، مديرية الصحة بمحافظة الشرقية حيث تم مناقشة آخر المستجدات الصحية داخل محافظة الشرقية، والموقف الحالى للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، والحالات الإيجابية منها .

و اوضح بيان صادر من مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، انه تم مناقشة خطة وزارة الصحة فى التعامل مع الحالات المشتبهة والإيجابية، وإجراءات العزل المنزلى للحالات، وأيضاً بروتوكولات العلاج المحددة من وزارة الصحة المصرية بمستشفيات العزل بالمحافظة، وباقى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، كما تم مناقشة الخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظة، والتأكيد على المتابعة المكثفة لتنفيذ ذلك خاصة بالمناطق الصناعية، وأماكن التجمعات الأخرى بمحافظة الشرقية للحد من إنتشار الفيروس.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

و كذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض