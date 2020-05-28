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رئيس أسيوط الجديدة: الانتهاء من تنسيق الموقع وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي

الخميس، 28 مايو 2020 11:11 ص
رئيس أسيوط الجديدة: الانتهاء من تنسيق الموقع وتشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي اعمال تنسيق موقع مشروع الاسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه جار الانتهاء من تشطيب وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة جنوب شرق المدينة، وكذا أعمال الزراعة بموقع العمارات، مؤكدة أهمية أعمال تنسيق الموقع فى جذب السكان للمدينة وظهورها بالمظهر اللائق.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، أنه جار الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمنطقة رجال الأعمال بالحي الثاني ومدخل المدينة، والتى تشمل أعمال البلاطات والبردورات والزراعة.

وأشارت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى أنه تم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة طبقا للبرنامج الزمني، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين بالمواقع.

كانت المهندسة جيهان عمار، رئيس  جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، قد وجهت الإدارات المختصة بجهاز المدينة بتنفيذ حملات تطهير وتعقيم  موسعة بالمدينة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وقالت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة: شملت الحملات جميع المباني الخدمية بالمدينة، ومنها قسم الشرطة ومبنى البريد  والمستشفى الجامعي ومبني الجهاز  وسيارات النقل الخارجي والداخلي.

وأكدت المهندسه جيهان عمار، استمرار حملات التطهير والتعقيم لوسائل المواصلات وأماكن الانتظار بالمدينة بشكل يومي، حفاظاً على صحة المواطنين، وحماية  من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراتية، بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدن الجديدة، ولا سيما بمواقع المشروعات المختلفة لحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 


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