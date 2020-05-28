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دونالد ترامب فى تغريدة مقتضبة: سيكون يوما كبيرا لمواقع التواصل الاجتماعى

الخميس، 28 مايو 2020 03:39 م
دونالد ترامب فى تغريدة مقتضبة: سيكون يوما كبيرا لمواقع التواصل الاجتماعى دونالد ترامب وتويتر
ريهام عبد الله

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واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شن هجومه الحاد على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسهم تويتر، فى معركة جديدة، متوعدا إياهم، "سيكون يوم كبير لمواقع التواصل الاجتماعى".

وفى تغريدة مقتضبة، قال ترامب عبر حسابه الرسمى بتويتر :"هذا سيكون يوم كبير وهام لمواقع التواصل الاجتماعى، والعدل والصدق".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنهم يقولون أن بياني حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح ، بناءً على التحقق من الحقائق بواسطة أخبار وهمية لسي إن إن وواشنطن بوست".

وأضاف :"تويتر يخنق الكلام الحر تمامًا، وأنا بصفتي رئيسًا، لن أسمح بحدوث ذلك!".

يشار لأنه لأول مرة وصف موقع التواصل"تويتر" تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة حيث، كتب تويتر: "ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك ، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزويرالناخبين ".

وأضاف تويتر إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبارة «تحقّقوا من الوقائع»، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على «تزوير».

 


ترامب

تويتر

معركة ترامب مع تويتر

دونالد ترامب

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