دعماً لرؤية مصر 2030.. تكوين فريق من الشباب لممارسة العمل التطوعى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، في بيان له عن بدء تكوين فريق من شباب محافظة الغربية من سن 16 إلى 35 عام، والراغبين في ممارسة العمل التطوعي، وذلك في إطار خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030 القائمة علي تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ الغربية، أن مهام الفريق تشمل إستثمار الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والطاقات الفكرية والعقلية لتحقيق نقله نوعية في كافة القطاعات بالمحافظة، وتنمية قدرات الشباب عبر تدريبهم علميا و عمليا على مواجهة الأزمات و تنظيم الفاعليات وصنع القرار، والتواصل مع الشباب ذوي الجهود والأفكار المتميزة في تقديم خدماتهم التطوعية للمحافظة وأبنائها.

وأضاف المحافظ، أن مهام الفريق تتضمن أيضا تقديم المقترحات الشبابية لصانعي القرار للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وتعظيم دور المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية وفي مختلف القضايا التي تهم المواطن، وغرس قيم إنكار الذات والعطاء في الشباب.

من ناحية أخرى شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتزام الوحدات القروية بمنع حرق مخلفات القمامة والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة لها ، وكذلك منع إلقاء مخلفات القمامة فى الترع والمصارف وجسورها .

أوضح محافظ الغربية، على معاقبة المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة بالحبس ودفع المبلغ المشار إليه، وذلك طبقا للعقوبات الواردة في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والمتضمن : "حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة او المخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الأماكن السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية".

وأكد المحافظ، علي تشكيل فرق رصد للمراقبة الدائمة من موظفي المحليات لرصد أي مخالفات تتم في مجال إلقاء المخلفات على المجاري المائية وتحرير محاضر بشأنها والردع الفوري للمخالفين، تنفيذا لقرار مجلس المحافظين .