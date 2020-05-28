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خروج 13 حالة جديدة من"عزل أسوان" بعد شفائهم من فيروس كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 07:37 م
خروج 13 حالة جديدة من"عزل أسوان" بعد شفائهم من فيروس كورونا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم الخميس، شفاء 13 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وتبين أن الحالات التى خرجت من مستشفى الصداقة التخصصى هى: "آمال.ع، وشعبان.ا، ورجب.م.ج، ومجدى.ب، وعبد الله.ط.ح، وصلاح.م.هـ، ومدحت.م.ب، ومحمد.ا.ع"، بينما تبين أن الحالات التى خرجت من المدينة الشبابية هى: "حسن.م.ع، وخديجة.ا.س، وياسين.ع.س، ومروى.ر.م، وجون.ج.م".

وكانت محافظة أسوان أعلنت فى بيان رسمى إصابة الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الدكتورة غادة يحيى نائبة محافظ أسوان، دخلت فى "عزل منزلى" لمدة 14 يومًا، مع خضوعها للرعاية الطبية اللازمة، بعد إيجابية العينية التى تم أخذها منها، وتأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ أسوان، أن نائبته بصحة جيدة وحالتها مستقرة، لافتًا إلى أن مديرية الصحة ستقوم باتخاذ اللازم من أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين مع الاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.

وأعرب محافظ أسوان، عن تمنياته للسيدة النائبة بالشفاء العاجل، وعلق قائلاً: "نطمئن المواطنين بأن حالتها مستقرة".


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