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حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 10:02 م
حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية.. صور حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية
الغربية محمد طارق

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شن حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، حملة نظافة ليلية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

 

وتم تنفيذ حملات نظافة مكثفة بطريق الموقف الجديد، وتم رش المكان بسيارات الحى، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة وعودة المظهر الحضاري للحى، وذلك بمعدات حي ثان المحلة، وأكد رئيس الحي على ضرورة مواصلة أعمال النظافة والمتابعة اليومية لإزالة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة نطاق الحى .

 

من ناحية أخرى نفذ جهاز النظافة بحي ثان المحلة تحت إشراف المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بمنطقة شارع الترعة التابعة للحى، بعد انتشار كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بطول الشارع بداية من ميدان الششتاوى وحتى الموقف الجديد.

 

وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة الخاصة بالحي ومجلس المدينة، وقامت الحملة برفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة بطول الشارع وايضا من الاراضي الفضاء والتي استغلها المواطنين فى التخلص من القمامة، وقامت سيارات جهاز النظافة بنقل القمامة لمصنع لتدوير بطريق الجابرية.

 

كما شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، حملة مكبرة لتنظيف ورفع القمامة بطريق كورنيش كفر حجازي بمشاركة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة والوحدة المحلية بقرية شبرا بابل، بحضور عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينه.

 

وأسفرت الحملة عن رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الكورنيش ورفع سيارات النقل المتوقفة بطول الكورنيش. كما تم توفير صناديق للقمامة بطول الكورنيش لوضع القمامة بها حفاظاً على المظهر العام للكورنيش.

 

حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية (1)
حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية 

 

حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية (2)
حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية 

 

حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية (3)
حى ثان المحلة الكبرى يشن حملات نظافة ليلية 

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