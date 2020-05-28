حملات أعلى الطرق السريعة وتحرير 2858 مخالفة مرورية متنوعة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الاخيرة باشراف اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية عن ضبط 2858 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 643 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،108 مخالفات السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير " ،18 دراجة نارية مخالفة، 9 مخالفات شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .