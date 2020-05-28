حشود أمام مراكز التسوق فى البرازيل رغم زيادة أعداد المصابين بكورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت إحدى مراكز التسوق في العاصمة البرازيلية برازيليا حشود كبيرة من المتسوقين مع اعلان السلطات إعادة فتح متاجر العاصمة، وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية سابقا CGTN، فيديو لاصطفاف طوابير طويلة خارج مراكز التسوق على الرغم من ارتفاع إصابات COVID19 ولكن طبق المتسوقين اجراءات التباعد الاجتماعي خلال الوقوف في الطوابير مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين قبل الدخول لمراكز التسوق.

وأصبحت دول أمريكا اللاتينية المركز الجديد لوباء كورونا، وقالت منظمة الصحة العالمية إن كوفيد 19 انتشر فى القارة اللاتينية بسرعة كبيرة فى كل من البرازيل وبيرو وتشيلى، وطالبت من هذه البلدان عدم تخفيف الاجراءات الرامية إلى الحد من تفشى الوباء.



حشود امام مراكز التسوق في البرازيل

وقالت كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكيّة ومقرها واشنطن "نحن في أمريكا الجنوبية قلقون بشكل خاص، نظراً إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى على مدى فترة سبعة أيام منذ بداية الوباء".

وأضافت: "البيرو وتشيلي سجلتا أيضاً معدلات مرتفعة، في مؤشر على أن الانتشار يتسارع في هاتين الدولتين"، وأظهر إحصاء يستند إلى مصادر رسمية أن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي سجلت 774.767 إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 41.600 وفاة.

وقد تجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة، مما جعل أمريكا اللاتينيّة البؤرة الجديدة للوباء، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأمريكيّة.

وقالت كاريسا إتيان إنه "بالنسبة إلى معظم دول الأمريكيتين، فإن الوقت ليس مناسباً الآن لتخفيف القيود أو الحد من استراتيجيات الوقاية".

وقالت وزارة الصحة بالبرازيل إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 25 ألفا، إذ سجلت البلاد 25598 حالة وفاة بعدما أودى الفيروس بحياة 1086 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وارتفع عدد المصابين بالفيروس بواقع 20599 ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 411821 حالة.