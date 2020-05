حشود أمام مراكز التسوق فى البرازيل رغم زيادة أعداد المصابين بكورونا.. فيديو

شهدت إحدى مراكز التسوق في العاصمة البرازيلية برازيليا حشود كبيرة من المتسوقين مع اعلان السلطات إعادة فتح متاجر العاصمة، وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية سابقا CGTN، فيديو لاصطفاف طوابير طويلة خارج مراكز التسوق على الرغم من ارتفاع إصابات COVID19 ولكن طبق المتسوقين اجراءات التباعد الاجتماعي خلال الوقوف في الطوابير مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين قبل الدخول لمراكز التسوق.

Long queues outside malls as #Brazil reopens shops despite outbreak #COVID19 pic.twitter.com/05VG4NS0Ov