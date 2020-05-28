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حبس موظف بالبحيرة ادعى كونه المهدى المنتظر وروج أفكارا مغلوطة عن الإسلام

الخميس، 28 مايو 2020 05:04 م
حبس موظف بالبحيرة ادعى كونه المهدى المنتظر وروج أفكارا مغلوطة عن الإسلام موظف ادعى أنه المهدى المنتظر
البحيرة - ناصر جودة

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قررت، منذ قليل، نيابة كوم حمادة بالبحيرة حبس "ع.ف .د"54سنة موظف إدارى بالوحدة المحلية لمركز كوم حمادة 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامه بانشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تروج لأفكار مغلوطه عن الدين الإسلامى وادعائه إنه المهدى المنتظر.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4303 ادارى قسم شرطة كوم حمادة لسنة 2020

 

وتضمنت صفحات المتهم الذى يدعى  "ع.ف .د "54سنة وحاصل على دبلوم فنى هجوما شديدا على مؤسسات الدولة خاصة الأزهر الشريف.

 

كما تضمنت صفحته على موقع فيس بوك زعمه أنه من الأشراف المنتسبين إلى الرسول صلى عليه وسلم وأنه صاحب معجزات.

 

وكذلك روجت صفحته الشخصية لعمليات بيع الآثار الفرعونية والتى نشر خلالها مجموعة من التماثيل التى تشتبه أنها أثرية.

 

يذكر أن مركز كفر الدوار بالبحيرة قد شهد فى شهر مارس الماضى ادعاء شخص مسن من أمام أحد المساجد أنه المهدى المنتظر.

 

وأكد  صاحب الواقعة  أنه "المهدي المنتظر" الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان ليحكم في الأرض وينشر العدل.

 

وظهر الرجل في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقف أمام أبواب أحد المساجد، مرددًا بأنه "المهدي المنتظر".


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