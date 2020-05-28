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حبس متهمين تسببا فى مقتل طفل بعيار نارى خلال مشاجرة بمصر القديمة

الخميس، 28 مايو 2020 11:53 ص
حبس متهمين تسببا فى مقتل طفل بعيار نارى خلال مشاجرة بمصر القديمة مشاجرة - أرشيفية
كتب ــ سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس متهمين من أسرة واحدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتشاجر مع عائلة أخرى بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع طفل بعيار نارى، والتحفظ على الأسلحة. وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة مصر القديمة، بسبب خلافات الجيرة، واستخدما فيها الأسلحة، مما أسفر عن إصابة طفل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم السيطرة عليها، وتبين وفاة طفل متأثرا بإصابته بطلق نارى من الطرف الأول، وتم نقله إلى المستشفى، وألقي القبض على طرفيها، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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