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حبس متهمين بقتل مسن حاول اغتصاب فتاة فى روض الفرج

الخميس، 28 مايو 2020 09:44 م
حبس متهمين بقتل مسن حاول اغتصاب فتاة فى روض الفرج جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر ابو غنيمة، المحامي العام الأول للنيابات، بحبس أثنين من اهالي منطقة روض الفرج، وذلك بتهمة بقتل مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة، 4 ايام علي ذمة التحقيقات، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة وسرعة ضبط وإحضار متهمين جدد في الواقعة كما امرت باستدعاء الفتاة المجني عليها لسماع أقوالها.

وكشفت المناظرة لجثة المسن انه توفي نتيجة الضرب المبرح حيث لم يتحمل الضربات نظرا لكبر سنه مما تبين انه اصيب بنزيف داخلي في المخ وكسر في الجمجمة. كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين قيام الأهالى بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي وبالعرض على اللواء أشرف الجندى مدير الأمن أمر بتحرير محضر بالواقعة.


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