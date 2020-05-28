حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 2.5 مليون

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ100 ألف، رغم انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة، وعودة المتاجر للعمل، وخروج الأميركيين من العزل العام على مستوى البلاد، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا فى العالم من تفشى وباء كورونا.

وفيما أعلنت السلطات الصحية فى الهند عن تسجيل 6566 إصابة جديدة و194 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت وزارة الصحة فى روسيا عن أخر مستجدات الوباء العالمى، حيث تم تسجيل 174 وفاة و8371 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4142 والإصابات إلى 379051 داخل روسيا.