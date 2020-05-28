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جامعة حلوان : إلزام الجميع بارتداء الكمامات داخل منشآت الجامعة من 30 مايو

الخميس، 28 مايو 2020 11:59 ص
جامعة حلوان : إلزام الجميع بارتداء الكمامات داخل منشآت الجامعة من 30 مايو الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أعلنت إدارة جامعة حلوان إلزام المجتمع الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بارتداء الكمامات ، وكذلك حظر دخول أى فرد من دون ارتداء الكمامة لأى منشأة أو وحدة أو مستشفى تابعة للجامعة ، اعتباراً من 30  مايو الجارى وذلك في ضوء  قرارات مجلس الوزراء بضرورة ارتداء المواطنين والعاملين الكمامات بجميع المنشآت والمرافق العامة وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


ودعا  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إدارات الأمن والشئون الإدارية لتنفيذ قرار الدولة بكل دقة وحزم مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.
وفي سياق متصل أكد رئيس جامعة حلوان ، على اتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الجامعة ستقوم بتوزيع عدد كبير من الكمامات و كمية كبيرة من المطهرات على العاملين بالإدارات والكليات، بجانب تقليل كثافة العاملين بالمكاتب والغرف والقاعات، فضلا عن توفير وسائل الحماية الشخصية من أقنعة وقفازات وملابس وقائية للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية و ذلك بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .



 


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