ثالث جلسات مؤتمر جامعة طنطا يناقش "كيف يستطيع البحث العلمى التصدى لكورونا"

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول للجامعة حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، جاءت بعنوان "كيف يستطيع البحث العلمي التصدي للجائحة؟".

وأدار الجلسة الدكتور محمد هاني حافظ الرئيس المنتخب للجمعية المصرية لأمراض الكلى وزراعتها وأستاذ الكلى بجامعة القاهرة وتتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور محسن القوصي، حول "العلاج المضاد للفيروسات ولكوفيد 19"، والدكتور أحمد حلاوة، حول "زراعة الكلى وكوفيد 19: تحديث مع سلسلة من الحالات"، والدكتور يوسف حجاج - مدرس بكلية الصيدلة جامعة طنطا - حول "كوفيد 19 وخطوط مهاجمته"، بالإضافة إلى بحث الدكتور لمياء مدبولي، حول "كوفيد 19: كيفية الإمراض وتحديات اللقاحات"، والدكتور أحمد جودة، حول "إعادة استخدام الأدوية: تحديث حول العلاجات الدوائية المحتملة لكوفيد 19".

وكانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، قد نظمت المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالى، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بمشاركة باحثين وعلماء من مختلف دول العالم والذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الأولى كانت بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها" وترأسها الدكتور منير السعيدانى، والجلسة الثانية بعنوان "دور العقل الجمعى والمنظمات المختلفة في تخطي الأزمة"، وأدارها الدكتور أسامة بدر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور حسام زيتون أستاذ الأشعة بكلية طب طنطا.