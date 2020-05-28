ثالث جلسات مؤتمر جامعة طنطا يناقش "كيف يستطيع البحث العلمى التصدى لكورونا"

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول للجامعة حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"، جاءت بعنوان "كيف يستطيع البحث العلمي التصدي للجائحة؟".
وأدار الجلسة الدكتور محمد هاني حافظ الرئيس المنتخب للجمعية المصرية لأمراض الكلى وزراعتها وأستاذ الكلى بجامعة القاهرة وتتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور محسن القوصي، حول "العلاج المضاد للفيروسات ولكوفيد 19"، والدكتور أحمد حلاوة، حول "زراعة الكلى وكوفيد 19: تحديث مع سلسلة من الحالات"، والدكتور يوسف حجاج - مدرس بكلية الصيدلة جامعة طنطا - حول "كوفيد 19 وخطوط مهاجمته"، بالإضافة إلى بحث الدكتور لمياء مدبولي، حول "كوفيد 19: كيفية الإمراض وتحديات اللقاحات"، والدكتور أحمد جودة، حول "إعادة استخدام الأدوية: تحديث حول العلاجات الدوائية المحتملة لكوفيد 19".
وكانت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، قد نظمت المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" يومي 27 و28 مايو الحالى، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، و43 عالمًا من مختلف الدول العربية والأجنبية، وتم بث المؤتمر عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بمشاركة باحثين وعلماء من مختلف دول العالم والذين لم يتمكنوا من المشاركة بأبحاث في أعمال المؤتمر.
وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجلسة الأولى كانت بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها" وترأسها الدكتور منير السعيدانى، والجلسة الثانية بعنوان "دور العقل الجمعى والمنظمات المختلفة في تخطي الأزمة"، وأدارها الدكتور أسامة بدر، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور حسام زيتون أستاذ الأشعة بكلية طب طنطا.
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