تفاصيل مؤتمر "البحث العلمى فى مواجهة تحدى كورونا" بجامعة طنطا

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، استمرار فعاليات المؤتمر الدولى الافتراضى الأول حول " البحث العلمى فى مواجهة تحدى كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة"" لليوم الثانى والأخير مساء اليوم (الخميس)، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ونخبة من كبار العلماء من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وأضاف أن أعمال المؤتمر فى يومه الثانى تتناول: الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن أزمة كورونا وكيفية مواجهتها، ومستقبل العالم بعد هذه الجائحة، ودور الإعلام فى تشكيل الوعى للمجتمعي، بالإضافة إلى دور المنظمات والمجتمع المدنى فى مواجهة الأزمة.

من جانبه، أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن فعاليات اليوم الثانى والأخير للمؤتمر الافتراضى الدولى تبدأ فى الساعة الخامسة من مساء اليوم، وتناقش على مدى 4 جلسات العديد من القضايا المهمة والدراسات والأبحاث المستقبلية لمواجهة آثار فيروس كورونا، ودور مؤسسات الدولة والمجتمع فى التصدى لمخاطره.

وأضاف عكاشة، أن الجلسة الأولى بعنوان "الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن الأزمة وكيفية مواجهتها"، ويديرها الدكتور منير السعيداني، وتتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور سارى حنفي، حول "التحول المجتمعى فى وقت الكورونا"، والدكتور مبروك بوطاقوقة، حول "التحليل الاجتماعى لوباء كورونا"، والدكتور خالد كاظم، حول "الأثر الاجتماعى لوباء كورونا"، بالإضافة إلى بحث الدكتور أحمد موسى بدوي، حول "السلوكيات الجيدة المتوقعة بعد كورونا".

وأشار إلى أن الجلسة الثانية ستكون بعنوان "دور العقل الجمعى والمنظمات المختلفة فى تخطى الأزمة"، ويديرها الدكتور أسامة بدر، وتتناول الأبحاث المقدمة من كل من: الدكتور أحمد المصري، حول "آثار كورونا على أسواق المال"، والدكتور نزار الرايسي، حول "آثار أزمة وباء كورونا على سلوكيات أصحاب المصلحة فى قطاع الحج والعمرة"، بالإضافة إلى بحث الدكتورة رنا هانى منصور، حول "كورونا الصراع الاقتصادى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين"، وبحث الدكتور محمد الضيف، حول "الأثر الاقتصادى لفيروس كورونا المستجد على صناعة الحج والعمرة فى مكة المكرمة"، وبحث الدكتور خالد إبراهيم سيد أحمد، حول "فيروس كورونا.. من الاقتصاد العالمى إلى الاقتصاد المصري"، وكذلك بحث البروفيسور برويس، حول "أنشطة الجمعية الأوربية للأشعة فى مكافحة كوفيد 19".

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات والبحوث، أن الجلسة الثالثة للمؤتمر فى يومه الثانى بعنوان "ما هو دور سياسات الإعلام فى تشكيل وعى المجتمع"، وتديرها الدكتورة رانيا الكيلاني، وتتناول أبحاث كل من: الدكتور جوهر جاموسي، حول "الإنسان ما بعد الرقميات وجائحة كورونا"، والدكتور هانى سليمان، حول "تداعيات أزمة كورونا على البحث فى العلوم السياسية".

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا الكيلانى مقررة المؤتمر، أن الجلسة الأخيرة للمؤتمر ستكون بعنوان "مستقبل العالم بعد كورونا ونظرة إيجابية مستقبلية"، وتتناول بحث الدكتورة مى عيسى، حول "تحويل الأزمة إلى فرصة: رعاية الصحة العقلية الرقمية"، وبحث الدكتور أحمد المسلماني، حول "مستقبل العالم بعد كورنا".. أما "النظرة الإيجابية المستقبلية" فيعرض لها كل من: الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكاترة: كمال عكاشة، وعماد عتمان، والرفاعى مبارك، نواب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا.