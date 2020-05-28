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تعقيم المدارس فى غزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 04:00 م
تعقيم المدارس فى غزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة.. صور تعقيم الفصول لاستقبال الطلاب
كتب محمد شعلان

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انتهى مسئولو وزارة التعليم فى غزة من تعقيم قاعات المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب وبدء امتحانات الثانوية العامة بعد غد السبت، ونشر المركز الفلسطينى للإعلام عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، مجموعة من الصور لجانب من انتشار الفرق المتخصصة داخل مدارس غزة وتعقيم مقاعد الطلاب والأدوار وأماكن جلوس المدرسين ضمن الإجراءات الوقائية لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد بين الطلاب أو المسئولين.

وعلى جانب آخر، قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة أمس الأربعاء السماح للمواطنين بأداء صلاة الجمعة فقط في المساجد بينما يستمر منع الصلوات الأخرى جماعة حتى إشعار آخر.

تعقيم مقاعد الطلاب
تعقيم مقاعد الطلاب

 

جانب من عملية التعقيم
جانب من عملية التعقيم

 

وقالت الوزارة فى تصريح نقلته وكالة الرأي الحكومية، إنه تقرر فتح مساجد القطاع لأداء صلاة الجمعة فقط، وفق الإجراءات والضوابط المُتبعة الأسبوع الماضي للوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)".

تعقيم الفصول لاستقبال الطلاب
تعقيم الفصول لاستقبال الطلاب

 

تعقيم مدارس غزة
تعقيم مدارس غزة

 

وسمحت وزارة الأوقاف في القطاع بأداء صلاة الجمعة الماضية وصلاة عيد الفطر ضمن إجراءات صحية وقائية تضمن التباعد ما بين المصلين وعدم المصافحة واستخدام كل مصل سجادة خاصة به.

 

وكان قد أعلنت وزارة الصحة  الفلسطينية فى قطاع غزة، أنه لم يتم تسجيل أي اصابة جديدة في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك وفق المركز الإعلامى الفلسطينى.

 

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

 

كما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المئة ألف، رغم انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة، وعودة المتاجر للعمل، وخروج الأميركيين من العزل العام على مستوى البلاد، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا فى العالم من تفشى وباء كورونا.

 


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فلسطين

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