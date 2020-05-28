تعافى نائب مدير الطب العلاجى بالشرقية من فيرس كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مستشفى الصدر بالزقازيق، تعافى الدكتور إياد درويش نائب مدير الطب العلاجى، من فيروس كورونا، والذى كان يخضع للعزل الطبى فيها منذ أسبوعين.

وكان أصيب "دوريش" خلال مباشرته لعمله فى مجابهة الفيرس بالمرور اليومى على مستشفيات الحميات والصدر للعزل، للاطمئنان على تأدية الخدمة الطيبة، و مؤازرة زملاءه الأطباء والتمريض، فى تقديم واجبهم الوطنى و مجابهة المرض .

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

وكذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الأمراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و 93 سرير باقسام العناية المركزة و 65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و 1028 تمريض.