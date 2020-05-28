تشميع مجمع سباحة بالزقازيق لمخالفته مواعيد الحظر

الشرقية - إيمان مهنى

أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه وجه لجنة مكبرة من أحمد ضاحى رئيس الوحدة المحلية ببردين، والذين قاموا بتشميع مجمع سباحة بقرية بردين، بحضور المهندس أحمد العكش رئيس الإدارة الهندسية برئاسة المركز والنائب خالد أمين جمعة، نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، لمنع أى تجمعات للمواطنين حفاظا على أرواح المواطنين من فيروس كورونا .

كانت صدرت تعليمات بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

والتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق، ابتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى، ويسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

أكدت محافظة الشرقية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .