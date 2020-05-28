تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مالى

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة فى مالى، اليوم الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة المالية الرسمية - أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1077 مصابًا، تعافى منهم 617 شخصًا، وتوفي منهم 70 شخصًا، فيما يواصل 390 مصابًا علاجهم في المستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة المالية الإثنين، تسجيل 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية - أن عدد المصابين الإجمالي في مالي بلغ 1059 مصابا تعافي منهم 604 شخصا، وتوفي 67.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عفوًا عن 400 سجين، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

وتشير آخر الاحصائية الرسمية لأعداد المصابين بفيروس كورونا فى مالى ، إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 901 بينها 529 تماثلت للشفاء، و53 حالة وفاة.