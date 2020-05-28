ترامب يواصل شن هجومه على تويتر بسبب الانتخابات الرئاسية.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

استنكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ما وصفه بمحاولة تويتر جعل قضية التصويت عبر البريد، وكأنها لن تتعرض للاحتيال، قائلاً: "أمر فى منتهى الغباء، ستصبح عمليتنا الانتخابية ملوثة ومزيفة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر: "من المثير للسخرية رؤية تويتر يحاول جعل القضية أن التصويت عبر الميل كأنه لن يتعرض للاحتيال، كم هو غبي، هناك أمثلة، وحالات في كل مكان، ستصبح عمليتنا الانتخابية ملوثة بشكل سيئ وستصبح أضحوكة في جميع أنحاء العالم".



دونالد ترامب

وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.