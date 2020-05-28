اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يواصل شن هجومه على تويتر بسبب الانتخابات الرئاسية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 28 مايو 2020 07:28 م
ترامب يواصل شن هجومه على تويتر بسبب الانتخابات الرئاسية.. اعرف التفاصيل ترامب
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ما وصفه بمحاولة تويتر جعل قضية التصويت عبر البريد، وكأنها لن تتعرض للاحتيال، قائلاً: "أمر فى منتهى الغباء، ستصبح عمليتنا الانتخابية ملوثة ومزيفة".

وقال ترامب فى تغريدة عبر تويتر: "من المثير للسخرية رؤية تويتر يحاول جعل القضية أن التصويت عبر الميل كأنه لن يتعرض للاحتيال، كم هو غبي، هناك أمثلة، وحالات في كل مكان، ستصبح عمليتنا الانتخابية ملوثة بشكل سيئ وستصبح أضحوكة في جميع أنحاء العالم".

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" تويتر يتدخل الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنهم يقولون أن بياني حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، الذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح ، بناءً على التحقق من الحقائق بواسطة أخبار وهمية لسي إن إن وواشنطن بوست".

وأضاف: "تويتر يخنق الكلام الحر تمامًا، وأنا بصفتي رئيسًا، لن أسمح بحدوث ذلك!".

يشار لأنه لأول مرة وصف موقع التواصل"تويتر" تغريدات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضللة حيث، كتب تويتر: "ادعى ترامب كذبًا أن عمليات الاقتراع بالبريد ستؤدي إلى انتخابات مزورة، ومع ذلك ، يقول مدققو الحقائق أنه لا يوجد دليل على أن بطاقات الاقتراع بالبريد مرتبطة بتزويرالناخبين ".

وأضاف تويتر إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبارة «تحقّقوا من الوقائع»، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على "تزوير".

 


ترامب

تويتر

التصويت عبر الايميل

الانتخابات الامريكية

دونالد ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. هل ينفذ ترامب تهديده فى معركته الجديدة مع تويتر؟

الخميس، 28 مايو 2020 06:23 م

ترامب vs تويتر.. الرئيس التنفيذي لـ تويتر: التحقق من تغريدات ترامب لا يجعل المنصة "حكم حقائق"..رئيس "فيس بوك": فرض الرقابة على "السوشيال ميديا" أمر غير صائب.. ورئيس أمريكا يعتزم التوقيع على قرار ضدهما

الخميس، 28 مايو 2020 04:03 م

ترامب يواصل مهاجمة تويتر ويهدد بإتخاذ إجراء كبير ضده

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:49 م

ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:47 م

ترامب يتهم "تويتر" بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية الرئاسية لعام 2020

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:14 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا للمجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.71%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة