اليوم السابع
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ترامب يعلن تمديد الاستعانة بالحرس الوطنى فى إطار مواجهة كورونا لمنتصف أغسطس

الخميس، 28 مايو 2020 06:51 م
ترامب يعلن تمديد الاستعانة بالحرس الوطنى فى إطار مواجهة كورونا لمنتصف أغسطس ترامب
كتب رامى محيى الدين

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الاستعانة بالحرس الوطني في إطار جهود مواجهة كورونا إلى منتصف أغسطس المقبل، حسبما أعلنت سكاى نيوز في خبر عاجل لها.

 

وتجاوز عدد الإصابات على مستوى العالم 5.7 مليون إصابة، وسُجلت أكثر من 352 ألف وفاة منذ بدء التفشي في الصين أواخر العام الماضي، ووصوله إلى أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول العالم حيث اتخذت الدول إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.

 

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المائة ألف، رغم انخفاض متوسط العدد اليومي لحالات الوفاة، وعودة المتاجر للعمل، وخروج الأميركيين من العزل العام على مستوى البلاد، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا فى العالم من تفشى وباء كورونا.

 

فيما أعلنت السلطات الصحية فى الهند عن تسجيل 6566 إصابة جديدة و194 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأفادت وزارة الصحة فى روسيا عن أخر مستجدات الوباء العالمى، حيث تم تسجيل 174 وفاة و8371 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4142 والإصابات إلى 379051 داخل روسيا.

 

وتخطّت البرازيل، عتبة 25 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 1086 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.

 

وأعلنت وزارة الصحة فى الكويت، عن تسجيل 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، والإجمالي يرتفع الى 175، كما تم تسجيل 845 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 24112، في وقت ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 7946 بعد الإعلان عن تماثل 640 حالة للشفاء.

 


ترامب

كورونا

الحرس الوطنى

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