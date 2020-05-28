ترامب: طلبت الإسراع فى تحقيقات مقتل مواطن أسود بمينيسوتا وسيتم تحقيق العدالة

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه بناءً على طلبه، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى، فتح تحقيقا فى مقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، الذى لقى مصرعه الثلاثاء الماضى، بعد أن ركع الضباط على رقبته أثناء الاعتقال، فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذى تم تصويره بينما يضغط أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته، وأوضح التقرير، أن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، أعلن أن أربعة ضباط ضالعين فى الحادث تم إيقافهم عن العمل، قائلاً: "هم الآن موظفون سابقون".
وظهر فى مقطع الفيديو الذى التقطه أحد المارة يوم الاثنين الماضى، أظهر أن فلويد يكافح للتنفس على الأرض بينما ركع شرطى أبيض على رقبته لعدة دقائق، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مكتب التحقيقات الفيدرالى فى الولاية عن فتح تحقيق فى وفاة الرجل.
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