اليوم السابع
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تحسن الحالة الصحية لسامح فهمي وزير البترول الأسبق بعد إصابته بكورونا

الخميس، 28 مايو 2020 03:16 م
تحسن الحالة الصحية لسامح فهمي وزير البترول الأسبق بعد إصابته بكورونا سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق
كتبت – مروة الغول

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قال هادي فهمي شقيق المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن حالة شقيقة الصحية مستقرة وفي تحسن، ويتماثل للشفاء وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد  خلال الأيام الماضية .

 

وأوضح هادي فهمي في  تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن درجة حرار المهندس سامح فهمي  انخفضت وعادت إلى معدلاتها  الطبيعي  والحالة مطمئنة ومستمر في تلقي بروتوكول العلاج .

 

 وكان هادى فهمى، شقيق المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، قد أكد في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"  إن شقيقة أصيب بفيروس كورونا المستجد موضحا أنه يتلقي العلاج بالحجر الصحى، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.

 

 


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