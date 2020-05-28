تحسن الحالة الصحية لسامح فهمي وزير البترول الأسبق بعد إصابته بكورونا

كتبت – مروة الغول

قال هادي فهمي شقيق المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن حالة شقيقة الصحية مستقرة وفي تحسن، ويتماثل للشفاء وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية .

وأوضح هادي فهمي في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن درجة حرار المهندس سامح فهمي انخفضت وعادت إلى معدلاتها الطبيعي والحالة مطمئنة ومستمر في تلقي بروتوكول العلاج .

وكان هادى فهمى، شقيق المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، قد أكد في تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن شقيقة أصيب بفيروس كورونا المستجد موضحا أنه يتلقي العلاج بالحجر الصحى، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.