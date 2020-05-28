اليوم السابع
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تحرير 50 محضر فى حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة بسوهاج

الخميس، 28 مايو 2020 11:43 ص
تحرير 50 محضر فى حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة بسوهاج حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، حملة مكبرة على الأسواق لضمان حماية وضمان جودة السلع الغذائية، المعروضة ومدى صلاحيتها خلال أجازة عيد الفطر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، بالعمل على أحكام الرقابة على الأسواق صرح بذلك حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية.

وأضاف أبوالخير أن الحملة شارك فيها إدارات التموين ، والصحة ، والطب البيطري ،والمتابعة ، وقسم الاشغالات ، اسفرت الحمله عن تحرير 50 محضر منها  محضر تمويني متنوع منها٩ محاضر عدم تطابق للموصفات ، و 4 محاضر نقص وزن ، و 3 محاضر تصرف دقيق ، و ٤ محاضر عدم اعلان عن مواعيد التشغيل ، كذلك تم تحرير 8 محاضر جنحة صحة متنوع عبارة عن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات واخري منتهية الصلاحية ، وعدم حمل شهادات صحية ، ورخص بائع متجول.

كما تم تحرير 22 محضر اشغالات و نظافة للتعديات اصحاب المحلات علي جزء من الطريق العام ، وكذلك للباعة الجائلين ، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لاتخاذ اللازم والمتابعة مستمرة.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة حازم أبو الخير حملة بالاشتراك مع قسم شرطة المسطحات بسوهاج، بنطاق مركز ومدينة المراغة، أسفرت عن تحرير عدد 11 محضر مخالفات بيئية، و3 محاضر ضد مخالفات تشوين البلوك الأبيض، بالإضافة الى تحرير 4 محاضر ضد مخالفات تلوث الهواء نتيجة دراس محصول القمح داخل الكتلة السكنية، وتم تحرير المحاضر للعرض علي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وفى وقت سابق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بإشراف محمد عبد الحميد إمبابي، حملة على الأسواق بناحية الصلعا، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر نظافة وعدد 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية و( 500 ) لتر بوظة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية للتصدي لظاهرة الجشع التجاري

حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (1)
حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (1)

 

حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (2)
حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (2)

 

حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (3)
حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (3)

 

حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (4)
حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (4)

 

حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (5)
حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (5)

 

حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (6)
حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (6)

 

حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (7)
حملة مكبرة على الأسواق بالمراغة (7)

 

 


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