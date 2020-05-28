اليوم السابع
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تحرير 113 قضية خلال حملة تموينية بالجيزة

الخميس، 28 مايو 2020 10:19 ص
تحرير 113 قضية خلال حملة تموينية بالجيزة حملة تموين- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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شنت إدارة مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط حائزي السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير وضبط 113 قضية إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى قضايا غش تجاري، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".


حملة تموين

غش تجاري

تموين الجيزة

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