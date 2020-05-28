تجهيز جناح للعزل فى مستشفى الأحرار و لجان لمتابعة الخاضعين للعزل المنزلى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، التواصل مع الجهات المعنية لتجهيز مركز الكبد بسعة 50 سرير بمستشفى الأحرار التعليمي كجناح لاستقبال الحالات متوسطة الإصابة بفيروس كورونا، وتشكيل لجان عمل لمتابعة حالات العزل المنزلي والتأكد من إتباع الإرشادات الطبية والصحية لاستكمال علاجهم وتماثلهم للشفاء، وتوفير 107 مدرسة بكل وحده محلية وتخصيص عدد من مراكز الشباب كأماكن بديلة مقترحة لإستقبال حالات العزل بها في حاله الاحتياج اليها ، تخصيص أسره عناية مركزة بكل مستشفي للأطقم الطبية المشاركه في التصدي لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ: نحن نعيش وضعا استثنائيا يتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إداره الأزمة التي تعاني منها البلاد والتغلب على الفيروس ، طالب الجهات الطبية المشاركه بإعداد تقرير يومي مدون به المستشفيات المخصصة للعزل التابعة لكل جهة، وموضح به عدد أسرة العناية المركزة والحالات المشتبه إصابتها بالفيروس وكذلك حالات العزل المنزلي.

وأكد تشكيل لجنة مختصة من مديرية الصحة تقوم بالتنسيق بين القطاعات الطبية لتوجيه حالات مصابي فيروس كورونا للمستشفيات المخصصه للعزل ، ومتابعة توفير إحتياجات مستشفيتي الحسينيه وصان الحجر مع تحديد أقرب مستشفى لهما لإستقبال الحالات التي تحتاج إلى العنايه المركزة ، والتأكيد علي رفع الروح المعنوية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي ومؤازرتهم باعتبارهم فرسان المرحله الراهنة وأبطالها الحقيقيين فهم يحملون رساله إنسانيه سامية ويضحون بأرواحهم لتوفير أوجه الرعايه لمصابي فيروس كورونا .

حضر الإجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء خالد البروي مساعد مدير أمن الشرقيه للشئون المالية والإداريه والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال سلامه مدير فرع هيئة التأمين الصحي والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية طب جامعة الزقازيق والدكتور وليد ندا المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق والدكتور احمد علي مدير مرفق الإسعاف و وائل الألفي وكيل وزاره الشباب والرياضة.