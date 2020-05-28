تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

كتبت أمنية الموجى

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهم بالقضية .

وكشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلًا عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذا من منطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وضمت الأحراز المضبوطة مبلغ مالى تضمن عملات محلية وأجنبية بما يعادل 4 ملايين و200 ألف جنيه، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.