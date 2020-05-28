تثبيت آلات لتوزيع الكمامات مجانًا فى سنغافورة للوقاية من كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

قدمت السلطات البلدية في إحدى مدن سنغافورة خدمة لغير القادرين على شراء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا المستجد عن طريق تثبيت آلات لبيع الأقنعة "الكمامات" القابلة لإعادة الاستخدام في الشوارع مجانا، وعرضت شبكة التلفزيون العالمية الصينية سابقا CGTN، فيديو لوقف بعض السكان أمام الآلات بيع الكمامات التي تشبه ثلاجات بيع المثلجات في الشوارع وكانت تحتوى على أقنعة قابلة للاستخدام، كما يوجد موظف لمساعدة الراغبين في الحصول على الأقنعة.

وعلى جانب آخر، قالت وسائل إعلام محلية فى سنغافورة، إن سائق سيارة أجرة حُكم عليه أمس الأربعاء بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب منشور له على فيسبوك ادعى فيه كذبا، أن منافذ بيع الأغذية ستُغلق ودعا الناس إلى تخزين الطعام لأن قيودا ستُفرض قريبا للحد من تفشى مرض كوفيد-19.



آلات لبيع كمامات مجانا في سنغافورة

وأظهرت سجلات المحكمة أن كينيث لاى يونج هوى (40 عاما) حذف الرسالة التى أرسلها إلى مجموعة خاصة على فيسبوك تضم نحو 7500 عضو بعد 15 دقيقة من نشرها لكن المدعى العام طالب بفرض عقوبة تردع الآخرين.

وفرضت سنغافورة، التى شهدت موجات شراء بدافع الذعر خلال معركة مع المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا بدأت قبل أربعة أشهر، عقوبات مغلظة على أولئك الذين ينتهكون قواعد الاحتواء أو ينشرون معلومات مضللة فى ظل تعاملها مع أحد أعلى معدلات الإصابة بكوفيد-19 فى آسيا.

ووفقا لوثائق القضية، قالت نائبة المدعى العام ديبورا لى فى وثيقة قدمتها بخصوص الحكم "الحرب النفسية لتهدئة الخوف والهيستيريا لا تقل أهمية عن حرب احتواء تفشى كوفيد-19".

وقالت صحيفة (ستريتس تايمز) الرئيسية فى سنغافورة وقناة (تشانيل نيوز آسيا) إن المحكمة عاقبت لاى أمس الأربعاء بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وحسبما جاء فى سجلات المحكمة، تلقت الشرطة شكوى فى 20 أبريل، عن منشور لاى الذى قال فيه إن الحكومة ستغلق صالات تناول الطعام والمقاهى ولن تفتح المتاجر الكبيرة أبوابها إلا لمدة يومين فقط فى الأسبوع.

وجاء فى وثائق المحكمة أن المنشور قال "من الأفضل أن تخزنوا طعامكم للشهر المقبل أو ما شابه". ودعاه الناس فى تعليقاتهم على المنشور إلى عدم نشر الشائعات.