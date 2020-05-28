تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 3065 ، والوفيات 57 حالة.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس، إن الحالات الجديدة لأربعة تايلانديين في الحجر الصحي، عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج