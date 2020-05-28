تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 3065 ، والوفيات 57 حالة.
وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس، إن الحالات الجديدة لأربعة تايلانديين في الحجر الصحي، عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج
تايلاند تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 28 مايو 2020 09:22 ص
كورونا فى تايلاند - أرشيفية
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أعلنت تايلاند، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 3065 ، والوفيات 57 حالة.
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