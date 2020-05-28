اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 06:44 م
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تاون جاس تنتهي من عمليات إصلاح خط غاز حلمية الزيتون

الخميس، 28 مايو 2020 03:42 م
تاون جاس تنتهي من عمليات إصلاح خط غاز حلمية الزيتون تاون جاس
كتبت – مروة الغول

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انتهت شركة تاون جاس من عمليات إصلاح خط الغاز بمنطقة حلمية الزيتون، والذي كان قد تعرض لكسر أمس أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى تحت الإنشاء بحلمية الزيتون، ولم يتم قطع الغاز عن العملاء منذ اندلاع الحريق وحتى الانتهاء من عمليات إصلاح الخط.
 
وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد أكدت مساء أمس أنه تم إغلاق المحبس الخاص بخط غاز حلمية الزيتون، والذي تعرض لكسر اليوم أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى تحت الإنشاء بحلمية الزيتون، لافتا إلى أنه تم السيطرة على الحريق وجار إصلاح الخط.
 
ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، فى عملية إخماد حريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى تحت الإنشاء بحلمية الزيتون، وتتواجد 3 سيارات إطفاء لإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة آخرى.
 
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بماسورة غاز فى حلمية الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.
 
وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.
 
وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.
 
وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.
 
وتوضح الإدارة، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.
 
ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.
 

خط غاز حلمية الزيتون

انتهاء عمليات إصلاح خط الغاز

خط الغاز

كسر خط الغاز

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