بيان لنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهما بفيروس كورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي، وفاة كلا من: الدكتور سمير الغندور أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس، والدكتورة مشيرة محفوظ قدسى، أستشارى الأشعة بمستشفى صدر المحلة، إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ويرتفع بذلك عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بالفيروس إلى 24 طبيب.

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن.

.

يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيي عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 24 شهيدا، وأكثر من 350 إصابة.

وقالت النقابة العامة للأطباء، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأكدت نقابة الأطباء، إن قرار وزارة الصحة بضم 320 مستشفى عامة ومركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، جيد فى مُجمله، وذلك لتوسيع دائرة العمل على مكافحة الفيروس، وتخفيف الضغط المتزايد عن مستشفيات الحميات والصدر نظرا لتزايد حالات الإصابة فى الفترة الأخيرة.