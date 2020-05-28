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بوينج تستأنف انتاج طائرة "737 ماكس" رغم رفض تحليقها.. اعرف القصة إيه

الخميس، 28 مايو 2020 05:29 م
بوينج تستأنف انتاج طائرة "737 ماكس" رغم رفض تحليقها.. اعرف القصة إيه طائرة بوينج- أرشيفة
كتب محمد سعودي

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على الرغم من رفض إدارة الطيران الفيدرالية استئناف الرحلات الجوية لطائرة 737 ماكس، تستأنف شركة بوينج انتاج طائرتها المضطربة 737 ماكس، حيث يأتي هذا الإعلان بعد استئناف الإنتاج في ذات اليوم الذي أبلغت فيه بوينج نحو 7 آلاف موظف عن قرار تسريحهم، بينما قبل 5520 موظفاً آخراً صفقة تسريح طوعية، حسبما ذكرت "CNN" الإخبارية الأمريكية.

 

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم، اضطرت العديد من خطوط الطيران الجوية في العالم إلى وقف حركة الطيران، كما دفعت الأزمة تحرك خطوط الطيران الجوية لإلغاء أو تأخير تسليم الطائرات الجديدة.

 

كما خفضت شركة بوينج من خطط إنتاجها بشكل كبير على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، بسبب تفشي مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

 

يشار إلى أن شركة بوينج كانت قد استمرت في بناء طائرة ماكس، التي تعد أكثر طائراتها مبيعاً، حتى علقت رحلاتها في مارس من العام 2019 بعد حادثين قاتلين أوديا بحياة 346 شخصا، حيث أنتجت الشركة أكثر من 400 طائرة لم تتمكن من تسليمها قبل وقف الإنتاج في يناير، لكن الشركة توقعت مؤخرا أن تأتي الموافقة لاستئناف الطائرة رحلاتها الجوية في منتصف هذا العام.

أبلغ ديف كالهون الرئيس التنفيذى لبوينج، العاملين فى رسالة بالبريد الالكترونى، الأربعاء، أن الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملا فى الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم، وأنها تخطط "لتسريح بضعة آلاف آخرين" فى الأشهر القليلة القادمة.

 

وكانت بوينج، أعلنت فى أبريل، أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم، البالغة 160 ألفا، بنسبة 10 فى المئة هذا العام.

 

وقالت الشركة أيضا، اليوم، إنها وافقت على تسريح طوعى لخمسة آلاف و520 من موظفيها فى الولايات المتحدة، وإنهم سيغادرون بوينج فى الأسابيع المقبلة.

 

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات، لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطا فى الطلب على السفر جوا بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

 

 


737 ماكس

طائرة 737 ماكس

طائرات 737 ماكس

الطائرات

صناعة الطائرات

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