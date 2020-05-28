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بوريس جونسون: إذ أردنا هزيمة كوفيد 19 يجب العمل معا عبر الحدود

الخميس، 28 مايو 2020 04:53 م
بوريس جونسون: إذ أردنا هزيمة كوفيد 19 يجب العمل معا عبر الحدود بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أنه إذ أراد العالم هزيمة كوفيد 19، فيجب تنسيق العمل عبر الحدود.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إذا أردنا هزيمة كوفيد 19، وتحقيق انتعاش وتعافى عالمي وتجنب جائحة مستقبلية، فيجب علينا العمل معًا عبر الحدود".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

وفى سياق آخر حرص بوريس جونسون على توجيه الشكر إلي الشعب البريطاني بسبب التزامهم الفترة الماضية، عبر اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، بهدف السيطرة عليه والحد من انتشاره، وذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أكد فيها امتنانه لكل المواطنين ممن يحرصوا علي اتباع الإجراءات الوقائية من كورونا، كما أكد أنهم بذلك تمكنوا من تخطي مرحلة الذروة، ولكنه نبه في الوقت ذاته علي أنهم لم يعودوا إلي ما كانوا عليه قبل كورونا، من حياة طبيعية، وهو ما يستلزم البقاء متيقظين تجاه الفيروس بالاستمرار في الالتزام بقدر الإمكان والتباعد الاجتماعي.

وفى سياق آخر قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن معدلات شعبية بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، قد تراجعت 20% فى 4 أيام فى ظل فضيحة دومنيك كومينجز المستمرة، وفقا لاستطلاع جديد.

 

وأوضحت الصحيفة أن الرأى العام بشأن رئيس الوزراء وحكومته قد تحولا سريعا بعدما اعترف كومينجز بأنه قاد بالسيارة إلى دورهام شمال البلاد على الرغم من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

 

وبشكل عام جاءت معدلات الموافقة على الحكومة سلبية بنسبة – 2%، وفقا لبيانات من  مجموعة الاستطلاعات سافانتا كوريس، وهذا يمثل تراجعا 16 نقطة فى يوم واحد.

 

وتحولت شعبية جونسون أيضا إلى السلبى مع استمرار الفضيحة، وتراجعت من +19% إلى -1% منذ يوم الجمعة، بحسب ما أظهرت نفس البيانات.

 

كما تراجع الرأى العام أيضا حول بعض الوزراء مثل وزير الصحة مات هانكوك ووزير الخزانة ريشتى سوناك بعد أن أيد كليهما مستشار جونسون خلال الأيام الماضية، وفى المقابل، ارتفعت معدلات الموافقة على أداء زعيم العمال كير ستارمر والمستشارين الطبيين كريس ويتى وباتريك فالانس خلال نفس الفترة، بحسب ما أظهرت البيانات.

 

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

كوفيد 19

كورونا نيوز

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